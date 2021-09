Colpi di arma da fuoco ad un’auto su via San Mercuro, indagano le forze dell’ordine

Alle prime ore di oggi, martedì 7 settembre, un’auto è stata oggetto di alcuni colpi di arma da fuoco a Bisceglie.

Secondo quanto trapela, l’episodio sarebbe avvenuto alle ore 2.15 della notte. Protagonista una Audi A6 che percorrendo via San Mercuro è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco all’altezza della biforcazione con via Lamerlina.

Sarebbe un uomo di Bisceglie l’unica persona a bordo dell’automobile, nulla trapela sulle sue condizioni. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia Scientifica per i rilievi balistici. Via San Mercuro è rimasta interdetta al traffico veicolare sino alle ore 7.40 per poi riprendere con la normale circolazione.