Ciclista cade su rotatoria in via Sant’Andrea: trasportato in ospedale

Stamattina, giovedì 13 ottobre, attorno alle ore 9, un uomo di 55 anni di Bisceglie a bordo della sua bici è caduto mentre si immetteva nella rotatoria che collega via Sant’Andrea, via Maiellaro e Via Santa Chiara d’Assisi. L’uomo sarebbe caduto dopo aver perso l’equilibrio passando con la bici sopra un tombino leggermente interrato. Il ciclista ha lamentato da subito forti dolori ed è stato soccorso da un’ambulanza in servizio 118, che lo ha trasportato presso l’Ospedale di Bisceglie per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale.