Caso Gesù Fanciullo, Spina: “Dopo anni di processo, assolto con formula piena”

Torna d’attualità la vicenda della denuncia presentata da un sacerdote biscegliese, don Fabio D’Addato, nei confronti dell’allora Sindaco Francesco Spina per il caso dei lavoratori della Gesù Fanciullo. Spina, condannato in primo grado dal tribunale di Trani per il reato di tentata violenza privata ai danni del sacerdote, comunica ora, dopo aver presentato ricorso contro quella decisione, “l’assoluzione con formula piena” dal processo attraverso un comunicato stampa.

“Il mio difensore in questo lungo e insidioso processo, l’avvocato Carmine Di Paola, mi ha comunicato l’esito di anni di processi e attenzioni irrispettose della dignità: il fatto non sussiste”, scrive Spina. “L’assoluzione con formula piena dalle accuse infamanti e dalle registrazioni fatte in modo capzioso, con registratori sotto la tonaca, dall’ex parroco di San Silvestro, mentre mi parlava amichevolmente nel mio ufficio nel corso di una vertenza in cui difendevo da sindaco le esigenze occupazionali dei lavoratori licenziati e delle loro famiglie dell’asilo Gesù Fanciullo, mi restituisce la serenità e mi dà ancor più forza e coraggio di andare avanti nel mio impegno civico per tutelare con passione la mia comunità”.

“Nei prossimi giorni verranno comunicate le motivazioni. Intanto, la magistratura conferma che ogni mio atto amministrativo è stato sempre improntato a onestà e legalità”, conclude l’ex primo cittadino.