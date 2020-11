Caso covid in Ufficio Giudice di Pace, Di Pierro (Associazione Avvocati): “Subito tamponi”

“Nella giornata di ieri è stato reso noto che uno dei dipendenti dell’Ufficio del Giudice di Pace a Bisceglie è risultato positivo al Covid. Tuttavia l’Ufficio è ancora regolarmente aperto e si continua a gestire la normale attività di udienza e cancelleria”. A dichiararlo è Domenico Di Pierro, Presidente dell’Associazione Avvocati Bisceglie, con un post su Facebook.

“Essendo il dipendente ormai assente da lavoro da circa una decina di giorni, sarebbe opportuno sottoporre immediatamente tutti a tampone e valutare, in base ai risultati, chi in questi giorni è stato a contatto con eventuali altri positivi”, prosegue Di Pierro. “È una riflessione personale, perché non siamo noi a dover dire cosa si deve fare. Perciò ci rivolgiamo al sindaco e al Presidente del Tribunale al fine di trovare subito una soluzione e non lasciare un ufficio pubblico, che vede una corposa affluenza di avvocati, consulenti e cittadini, alla speranza. Convocherò subito un direttivo di urgenza e faremo partire una segnalazione ufficiale agli organi competenti e all’Asl”.

Proprio nelle scorse ore l’Associazione Avvocati Bisceglie, facendo seguito alla nota dell’Avv. Tullio Bertolino, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani, aveva chiesto una migliore regolamentazione per l’accesso agli Uffici del Giudice di Pace di Bisceglie, sprovvisto di personale addetto e adeguatamente formato per i controlli anti-covid19, come la misurazione della temperatura corporea e la registrazione degli accessi degli utenti.