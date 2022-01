Carabinieri Bat, controlli straordinari nella provincia per la notte di Capodanno e fine settimana

In corrispondenza della notte di Capodanno e del fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, sulla scorta delle determinazioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Barletta, hanno intensificato i controlli attraverso l’esecuzione di mirati servizi straordinari di controllo del territorio.

Le attività – finalizzate anche a verificare l’osservanza delle nuove misure in vigore per il contenimento del contagio da COVID-19 – hanno riguardato i centri cittadini e le aree maggiormente frequentate per la presenza di attività commerciali, con particolare attenzione rivolta anche al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori, nonché al rispetto delle norme del C.d.S..

Sono state 100 le pattuglie complessivamente impegnate negli ultimi giorni dalle varie articolazioni territoriali dell’Arma che hanno proceduto al controllo di oltre 1300 persone, elevando 11 sanzioni per violazione delle norme anti COVID-19 e 108 per violazioni al C.d.S.; 10 persone, inoltre, sono state segnalate al locale U.T.G. quali assuntori di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.