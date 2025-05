Carabiniere fuori servizio salva un giovane da tentativo di togliesi la vita da Ponte Lama

Provvidenziale intervento di un carabiniere della Tenenza di Bisceglie, che ha evitato una tragedia mentre si trovava libero dal servizio. L’episodio è avvenuto, alcune settimane fa, nei pressi del Ponte Lama, al confine tra Bisceglie e Trani.

L’Appuntato scelto qualifica speciale Francesco Marcone, in compagnia della moglie a bordo della propria auto, ha notato un ragazzo scavalcare il guard-rail della carreggiata pericolosamente affacciandosi sullo strapiombo, con chiari intenti suicidi. Senza esitare, il carabiniere ha fermato il veicolo ed è immediatamente intervenuto per avvicinare il giovane e tentare di dissuaderlo dal gesto estremo.

Durante il breve colloquio, il carabiniere ha appreso che la decisione del ragazzo era motivata dalla fine di una relazione sentimentale. Con grande freddezza e sensibilità, il militare è riuscito a guadagnare la sua fiducia, riducendo progressivamente la distanza fino a cogliere il momento giusto per afferrarlo e trascinarlo via dallo strapiombo. Decisivo anche l’intervento di un passante, che ha aiutato a immobilizzare il giovane in attesa dei soccorsi.

Allertata la Centrale Operativa del Comando Provinciale BAT, sul posto è giunto personale del 118, che ha provveduto a sedare il ragazzo e a trasportarlo in sicurezza presso l’ospedale di Barletta per le cure necessarie.

Un gesto di straordinaria prontezza e umanità quello del carabiniere, che ha permesso di evitare un dramma grazie al coraggio, alla tempestività e alla capacità di gestione della situazione critica.