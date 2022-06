Caos in un locale della movida: uomo entra armato di mitra seminando il panico

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno, alle ore 3.30 circa, un uomo ha cercato di introdursi nella discoteca biscegliese DF, a quell ’ora in fase di chiusura, armato di mitra. L’uomo ha creato panico e scompiglio tra gli avventori ancora presenti e quelli che stavano andando via a fine serata, prima di essere fermato dagli addetti alla sicurezza.

L’intervento dei Carabinieri ha successivamente permesso l’identificazione e l’arresto del soggetto, un uomo di origini albanesi di circa 35 anni. Trasportato in carcere, l’arrestato è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Trani, che ha chiesto al G.i.p. la convalida dell’arresto per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra e relative munizioni, per ricettazione dell’arma medesima e per estorsione aggravata.

Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, grazie anche all’intervento degli addetti alla sicurezza del locale, che hanno subito bloccato il malvivente. Quest’ultimo, vistosi alle strette, avrebbe gettato oltre un muretto di cinta la propria arma, successivamente recuperata dalle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, qualche ora prima de ll’accaduto, avrebbe avuto un acceso diverbio con alcune persone all’interno del locale. Quindi sarebbe uscito per recuperare l’arma e tornare successivamente, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, per “riparare” il torto subito.