Campagna vaccinazione anticovid: la Puglia procede spedita

Prosegue la campagna di vaccinazione anticovid in tutta la Puglia. La copertura per la terza dose è al 43% della popolazione vaccinabile (+4.4% rispetto alla media nazionale).

La copertura per la vaccinazione pediatrica (5-11 anni) è al 19.5%: la Puglia è la prima regione per copertura in Italia (media 11%, seconda regione la Lombardia con il 15%).

Nella Bat sale al 14% la percentuale di bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino: in termini numerici parliamo di 3596 bambini.

Sono invece 311.044 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, 288.051 quelli che hanno ricevuto la seconda dose e 117.748 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose.