Camion si ribalta sulla strada provinciale Bisceglie-Andria

Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante si è verificato nel tardo pomeriggio odierno sulla Strada Provinciale 13 che collega Bisceglie e Andria.

Il fatto è avvenuto alle ore 19.15 circa quando un camion a rimorchio, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un fianco mentre procedeva in direzione Bisceglie.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Bisceglie in servizio 118 e gli uomini della Polizia Locale di Trani. Dalle prime sommarie informazioni pare che il conducente del mezzo, un uomo di circa 30 anni di nazionalità albanese, non abbia riportato danni seri ma comunque trasportato al Pronto Soccorso di Bisceglie.

Traffico inevitabilmente rallentato nel tratto non molto distante dalla Chiesa di Santa Maria di Giano.