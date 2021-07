Calcinacci caduti da ponte Macchione, Parisi: “E’ competenza ANAS, Ufficio tecnico intervenuto”

Alcuni calcinacci si sono staccati ieri sera, 19 luglio, dal ponte situato in strada comunale Macchione, nei pressi del PalaDolmen, a Bisceglie.

Problema preso in consegna dall’amministrazione comunale, come si legge nella nota stampa, “L’ufficio tecnico comunale, ricevuta la segnalazione nella tarda serata di ieri della caduta di alcuni calcinacci dal ponte che collega a contrada Macchione, ha immediatamente effettuato un sopralluogo e circoscritto l’area per tutelare la sicurezza pubblica”. Lo dichiara Natale Parisi, Assessore alle manutenzioni del Comune di Bisceglie.

“Al contempo l’ufficio tecnico comunale ha scritto all’Anas, che ha la competenza sul ponte, sollecitando un intervento urgente per la messa in sicurezza. Spiace constatare che ancora una volta si prenda a pretesto ogni tipo di situazione, non esitando a creare allarmismo, per strumentalizzazioni politiche di ogni sorta e accuse del tutto immotivate al Sindaco. Questo atteggiamento da perenne campagna elettorale nulla di buono può portare alla Città”.

Dichiarazioni dell’assessore Parisi che fanno riferimento ad un post pubblicato dal consigliere comunale di opposizione, Franco Napoletano, che attraverso il profilo Facebook ha affermato: “Girare, in alcune parti della Città, sta diventando pericoloso. Spiace dirlo. Grazie al cielo, si è evitato, ancora una volta, qualcosa di molto spiacevole. Non voglio colpevolizzare a tutti i costi l’Amministrazione comunale, già incompetente di per sé, ma mi sembra necessario tenere sotto osservazione tutti i punti sensibili, come i ponti, che, con il passare del tempo, possono perdere pezzi, ma anche i parchi ed alcune reti viarie. Purtroppo, a dare suggerimenti ad un sindaco spesso imbarazzante si perde l’acqua ed il sapone.Bisogna insistere e mai rassegnarsi”.