Banchetti e gozzoviglie sulla nuova pedana per disabili, Angarano: “Persone senza rispetto”

È avvenuta nelle scorse ore l’inaugurazione della nuova rampa dedicata alle persone con disabilità sulla spiaggia libera attrezzata del Cagnolo (LEGGI QUI). Ma neanche il tempo di fare un appello al senso civico e al corretto utilizzo della pedana che, in questi giorni, ancora prima che fosse ultimata, era già diventata teatro di banchetti con tanto di tavoli, frigo e sedie.

A denunciarlo è il sindaco Angelantonio Angarano con un post su Facebook: “Bene ha fatto la Polizia Locale, mentre era in servizio notturno per controllare i luoghi della movida insieme alla Polizia Locale di Trani, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, ad intervenire e ripristinare il rispetto delle norme”.

“Mi chiedo come sia possibile che alcuni individui non abbiano il benché minimo rispetto neanche per la disabilità, per una spiaggia che serve a garantire a tutti l’accesso al mare, tanto da entrare in un cantiere e utilizzarla in spregio a qualsiasi regola di buon senso e vivere civile per gozzovigliare”, ha commentato il primo cittadino.