Cade in bagno e rimane bloccata in casa: donna soccorsa nel quartiere San Pietro

Alle ore 11.20 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una abitazione in via Giovanni Pascoli, nel quartiere San Pietro, per soccorrere una signora di 73 anni che da ore non rispondeva più alle chiamate del figlio. L’uomo, impossibilitato nel raggiungere telefonicamente la madre, si era recato sul posto. Giunto davanti alla porta di ingresso dell’abitazione, e ascoltando i lamenti della signora provenienti dall’interno, ha subito inviato una segnalazione.

I Vigili del Fuoco di Molfetta si sono quindi introdotti in casa dal balcone, trovando la signora riversa per terra nel bagno della sua abitazione, dove era evidentemente caduta, riportando lesioni al volto. A soccorrere la donna, rimasta sempre cosciente, una ambulanza della Misericordia di Bisceglie in servizio 118.

La donna è stata trasportata all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta.