Cade albero alle prime ore del mattino, chiuso ingresso al Cimitero da Carrara Camposanto

Un pino di grosse dimensioni è caduto alle prime ore del mattino di oggi, 9 dicembre, in via Carrara Camposanto, accesso al Cimitero comunale di Bisceglie da via della Libertà.

L’albero ha invaso la strada, ma per fortuna in quel momento non vi erano mezzi o persone in transito. Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie che hanno chiuso l’ingresso al Cimitero da via della Libertà in attesa di liberare la strada.

Da accertare le cause che hanno portato alla caduto del grosso albero, se dovuto al maltempo o allo stato in cui era l’albero.