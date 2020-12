Box in fiamme in via degli Aragonesi, intervengono i Vigili del Fuoco

Alle ore 18 in via degli Aragonesi si è verificato un incendio nel box interrato di una delle villette private presenti sulla strada. Le fiamme hanno subito allertato i proprietari, che erano presenti in casa. Un primo intervento per cercare di sedare le fiamme è stato effettuato da Polizia Locale e Metronotte. Qualche minuto dopo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Molfetta per spegnere definitivamente il rogo, favorito dalla presenza di numerosi elementi in tessuto e stoffa. Nessuno era presente nel box al momento dell’incendio. Attualmente i Vigili del Fuoco di Molfetta stanno provvedendo alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.