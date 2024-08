Boato nella notte, furto allo sportello automatico in via Ariosto

Colpo alle prime ore del mattino di oggi, 31 agosto, nel centro di Bisceglie allo sportello automatico della Banca Popolare di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni un boato è stato avvertito alle ore 4.00 circa del mattino nei pressi della BPM di via De Gasperi con ingenti danni all’erogatore di banconote. Ancora da valutare l’entità della somma di denaro portata via. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Bat ed i Carabinieri per avviare le indagini su quanto accaduto.