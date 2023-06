Boato nella notte, danneggiata auto in via Pozzo Marrone

Un forte boato ha caratterizzato la notte appena passata allertando i residenti di via Pozzo Marrone a Bisceglie.

Poco dopo la mezzanotte di oggi, 14 giugno, i residenti della zona nei pressi dell’orto botanico hanno udito il boato provenire da una autovettura parcheggiata in zona. Vetri in frantumi distanti alcuni metri dall’auto stessa ed evidenti danni al mezzo hanno portato i residenti ad allertare i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie ed i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e verificato la stabilità del muretto prospicente l’auto.

Forze dell’ordine che si sono messe subito all’opera per indagare le cause del danneggiamento all’automobile che per fortuna non ha recato danni a persone o altri mezzi.