Biscegliese finisce con auto in un terreno: trasportato in ospedale

Alle ore 10.15 di questa mattina, giovedì 17 aprile, un giovane di 21 anni di Bisceglie, che percorreva via Mauro Contò in direzione centro cittadino, ha perso il controllo del veicolo, terminando la sua corsa in un terreno agricolo.

Il ragazzo, alla guida di un Peugeot Rifter, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale ad Andria.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori dell’ambulanza in servizio 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, i Vigili del Fuoco e le Guardie Campestri.