Biscegliese colto in flagrante mentre abbandona rifiuti in area mercatale, denunciato

Nei giorni scorsi è stato colto in flagrante da agenti della Polizia Locale in borghese mentre abbandonava rifiuti nell’area mercatale polifunzionale di via San Martino. Per questo un biscegliese di 55 anni è stato denunciato penalmente all’Autorità Giudiziaria per violazione alle norme sul Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo 152 del 2006.

L’uomo, parcheggiata la sua vettura, pensando di non essere notato da nessuno, ha aperto il vano posteriore e ha preso scarti di prodotti ittici e contenitori di polistirolo. Appena depositati per terra i rifiuti, in un’area in cui abitualmente vengono abbandonati rifiuti, l’incivile è stato fermato dagli uomini della Polizia Locale, appostati proprio con l’intento di contrastare il deprecabile fenomeno dell’abbandono illegale di rifiuti in aree pubbliche. Espletate le formalità del caso, gli agenti hanno inviato la relativa informativa di reato all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trani.

“Come già annunciato, la lotta agli incivili sarà costante”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e gli Assessori all’igiene urbana, Angelo Consiglio, e alla Polizia Locale, Antonio Belsito. “È inaccettabile che queste persone, senza alcun rispetto per niente e per nessuno, inquinino la Città, intaccandone l’igiene e il decoro. Ringraziamo la Polizia Locale per questa attività finalizzata a stanare chi sfregia Bisceglie in maniera indegna e vergognosa. Non faremo sconti a nessuno e non avremo alcuna tolleranza per combattere questa piaga che penalizza l’intera Comunità”.