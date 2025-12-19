Bisceglie, giovane salvato sui binari: intervento decisivo dei Carabinieri

Un intervento provvidenziale ha evitato una tragedia nel pomeriggio di alcuni giorni fa a Bisceglie, dove un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trani ha tratto in salvo un giovane con intenti suicidi in via degli Aragonesi, nei pressi del cavalcavia che conduce a via Crosta.

Allertati dalla Centrale Operativa, i Carabinieri hanno individuato il ragazzo a circa duecento metri di distanza mentre camminava lungo la linea ferroviaria. Una volta sul posto i militari hanno tentato un primo, delicatissimo approccio per dissuaderlo. In particolare, un Appuntato ha instaurato un dialogo pacato e rassicurante, cercando di creare un contatto emotivo capace di riportarlo alla calma.

La situazione è precipitata con l’arrivo improvviso di un treno ad alta velocità. Il giovane, con un gesto repentino, si è portato al centro dei binari deciso a compiere l’estremo gesto. Con straordinaria prontezza di spirito, l’Appuntato non ha interrotto il dialogo e, urlando per sovrastare il rumore del convoglio, è riuscito a convincerlo a spostarsi appena un istante prima dell’impatto. Il treno è passato a pochi centimetri da loro, senza conseguenze.

Dopo il passaggio del treno, il confronto è ripreso e il giovane, visibilmente scosso, ha accettato di avvicinarsi al muretto di delimitazione. Colto il momento favorevole, i Carabinieri sono intervenuti all’unisono, afferrandolo e mettendolo definitivamente in sicurezza. L’operazione si è conclusa con successo grazie anche alla collaborazione della Polizia Locale di Bisceglie e dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare assistenza.