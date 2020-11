Bisceglie Calcio: altro positivo al Covid, è il diciottesimo

Non accenna a fermarsi il numero di positivi al Covid-19 in casa Bisceglie Calcio che nella tarda mattinata di oggi ha reso noto un nuovo caso, il diciottesimo in totale.

“I controlli anti Covid-19, tenutisi nella giornata di mercoledì 11 novembre, hanno rilevato la positività di un componente del gruppo squadra – si legge nel post presente sulla pagina ufficiale Facebook. Il positivo, come da protocollo, è stato collocato in isolamento fiduciario”.

Una situazione che ha portato il club nerazzurro stellato a dover rinviare gli incontri con Monopoli e Catania, visto l’alto numero di componenti del gruppo squadra coinvolti in questa particolare situazione. Resta da capire quando il quadro andrà a migliorare, tanto da poter tornare a scendere in campo per disputare le prossime giornate del girone C di Serie C.