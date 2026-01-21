Bilancio della Polizia Locale: “Significativo aumento incassi da multe nel 2025”

Come da consuetudine, nel giorno di San Sebastiano, è stato reso noto il bilancio dell’attività della Polizia Locale nel 2025 nella città di Bisceglie.

Negli ultimi dodici mesi, si è proceduto alla redazione di 18.969 infrazioni al codice della strada. Alla data del 31 dicembre 2025, sono stati infatti contabilizzati dall’ufficio contravvenzioni introiti per sanzioni pecuniarie per complessivi €2.285.349,16, pari a un importo di €1.695.528,46 per violazioni del codice della strada e altre violazioni amministrative oltre a €589.820,70 per recupero coattivo di sanzioni non oblate volontariamente dai trasgressori negli anni pregressi.

Si evidenzia un significativo incremento degli introiti contravvenzionali rispetto alle annualità pregresse, che vanno ben oltre le previsioni programmate in bilancio all’inizio dell’esercizio finanziario. Ciò è conseguenza di una pressante attività di recupero di sanzioni non oblate volontariamente dai trasgressori con l’attivazione di procedure coattive dispositive di atti di fermo fiscale e pignoramenti nonché di un maggior numero di violazioni al codice della strada contestate dagli agenti della Polizia Locale.

Le unità addette ai servizi di viabilità e infortunistica stradale hanno verbalizzato e corredato di planimetrie 209 sinistri stradali, di cui 126 con feriti e 83 senza feriti. Nell’ambito dei controlli di polizia stradale sono stati effettuati 46 sequestri di veicoli perché in circolazione privi di copertura assicurativa, 25 ritiri e sospensioni di patente per violazione all’art. 173 del codice della strada (uso del telefono alla guida di veicoli). Sono state rinvenute nel territorio comunale e riconsegnate ai rispettivi proprietari 127 autovetture risultate oggetto di furto grazie alla collaborazione delle Guardie Campestri.

Nel 2025, sono stati svolti circa 150 servizi di polizia ambientale. Nell’ambito di tale tipologia di servizi sono state contestate 143 infrazioni per l’abbandono di rifiuti su strada e 7 violazioni a rilevanza penale, nonché 54 violazioni amministrative per inosservanza delle corrette modalità di differenziazione e conferimento. Gli abbandoni di quantitativi consistenti di rifiuti urbani e speciali accertati grazie all’utilizzo di foto trappole e telecamere mobili, sono stati oggetto di deferimento all’autorità giudiziaria.

Per interventi su passi carrabili, spazi riservati a disabili e aree interdette alla circolazione sono stati rimossi e trasportati presso la depositeria convenzionata 21 veicoli.

Sono stati effettuati 74 accertamenti sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica riferendo gli esiti ai competenti uffici comunali e inoltrate 11 informative di reato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobili per cui, per alcuni di essi, si è proceduto allo sgombero grazie all’ausilio delle Forze di Polizia.

A seguito di convenzione in corso tra il Comune di Bisceglie e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, la Polizia Locale ha coadiuvato i servizi sociali nell’ambito dell’attività del Pronto Intervento Minori svolgendo attività volta all’individuazione di 24 casi relativi a situazioni di pregiudizio conseguenti inerenti a maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali, conflittualità endofamiliare.

Il nucleo di polizia annonaria ha proceduto ad effettuare 107 servizi per la gestione di mercati e fiere su aree pubbliche, 70 ispezioni ad attività commerciali in sede fissa e 20 ispezioni ad attività commerciali esercitate su aree pubbliche. Nel corso di tale attività ispettiva sono stati contestati 75 verbali per occupazioni di suolo pubblico esterne a pubblici esercizi e 3 violazioni amministrative per inosservanza di norme del gulp, del regolamento di polizia urbana e delle norme regionali del codice del commercio

Sono stati inoltre apprestati 57 servizi di ordine pubblico per garantire l’ordinato svolgimento di numerose manifestazioni pubbliche e processioni religiose esi è proceduto alla notificazione di 741 atti di Polizia Giudiziaria e riscontrate circa 700 visure anagrafiche a uffici giudiziari e ad altri organi di polizia.

Nell’ambito dei servizi relativi al controllo del randagismo, infine, sono stati effettuati 32 soccorsi d’urgenza a cani e gatti feriti avvalendosi di veterinari convenzionati con l’Ente. Sno state censite 21 colonie feline e sono stati rinvenuti su strada e consegnati al canile comunale 14 cani randagi. Sono stati inoltre adottati, grazie alla collaborazione delle locali associazioni animaliste, 43 cani e 3 cani sono stati reimmessi sul territorio comunale dopo la sterilizzazione.