Bari e Bisceglie sotto tensione: sequestri di armi e droga nelle indagini sui clan

La tensione tra Bari e Bisceglie continua a crescere sullo sfondo della guerra tra clan rivali, mentre le forze dell’ordine intensificano controlli e operazioni contro traffico di droga e armi. Le recenti indagini sugli omicidi di Raffaele Capriati, ucciso a Bari il 1° aprile 2024, e di Filippo Scavo, assassinato il 19 aprile scorso all’interno del Divine Club, hanno portato a nuovi arresti e importanti sequestri.

Nel mirino degli investigatori della Squadra Mobile di Bari è finito un 34enne barese, incensurato, arrestato mercoledì a Ceglie del Campo con le accuse di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e possesso illegale di arma da sparo. All’interno di uno scantinato nella sua disponibilità, gli agenti hanno rinvenuto oltre 50 chilogrammi di hashish suddivisi in circa 500 panetti, 60 grammi di cocaina, altre sostanze stupefacenti e materiale da taglio.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche bilancini di precisione, bustine per il confezionamento delle dosi, guanti, nastri adesivi, due telefoni cellulari e una pistola automatica Bruni calibro 8 con caricatore. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bari, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire provenienza della droga, eventuali collegamenti con organizzazioni criminali e possibili destinatari dello stupefacente.

Parallelamente, a Bisceglie, la Guardia di Finanza ha arrestato un 28enne originario di Molfetta, anch’egli incensurato, fermato durante un controllo nei pressi dell’incrocio tra via Kuwait City e via Crosta. L’uomo, alla guida di una Fiat 500, ha ammesso spontaneamente la presenza di un’arma nel bagagliaio dell’auto.

All’interno di un casco da motociclista i finanzieri hanno trovato una pistola Beretta modello 70 con matricola abrasa e caricatore inserito, oltre a due ulteriori caricatori e 100 cartucce calibro 7.65. Anche in questo caso è scattato l’arresto con le accuse di detenzione abusiva di armi, munizioni e ricettazione. Il 28enne è stato condotto nel carcere di Trani.

Gli investigatori ritengono che entrambi gli episodi possano inserirsi in un contesto più ampio legato alla criminalità organizzata operante tra Bari e il nord Barese, in una fase particolarmente delicata segnata dall’escalation di violenza tra i clan Capriati e Strisciuglio.