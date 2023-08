Bagnino salva uomo in difficoltà a largo di spiaggia del Cagnolo

Alle 18.30 circa di oggi, 1° agosto, un bagnino dell’Associazione Baywatch è intervenuto per soccorrere in mare un uomo in grande difficoltà che non riusciva più a nuotare verso la riva.

L’intervento salva-vita è avvenuto nelle acque antistanti la spiaggia libera del Cagnolo, tratto di costa presidiato dai bagnini dell’ASD Baywatch e sul quale l’Associazione svolge, con l’ausilio di operatori socio sanitari, il servizio di accompagnamento in acqua delle persone disabili.

L’uomo si era allontanato poco prima con un materassino ma, una volta al largo, ha perso il contatto con il gonfiabile. In evidente difficoltà e non riuscendo a tornare a riva, ha chiesto aiuto con ampi gesti delle braccia, creando molto panico tra i presenti in spiaggia. Il bagnino in servizio, insieme ad un altro bagnante, è intervenuto con l’ausilio del rescue can e, raggiunto l’uomo, lo ha tranquillizzato e trasportato a riva.

Una volta in salvo, l’uomo ha raccontato di essere rimasto senza forze per nuotare verso la spiaggia e che senza l’intervento del bagnino probabilmente non sarebbe riuscito a rientrare da solo. Per questo ha molto ringraziato il bagnino e l’Associazione per l’intervento di salvataggio. Intervento che si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze per il bagnante e con un grosso sospiro di sollievo per le persone in spiaggia che hanno assistito al salvataggio.