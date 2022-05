Automobile finisce nelle acque del porto di Bisceglie durante la notte

Nella notte di domenica 29 maggio, attorno alle ore 3 circa, un’auto, per cause ancora da accertare, è finita nella acque del porto di Bisceglie, richiedendo l’intervento dei soccorsi per assistere il conducente e avviare le operazioni di recupero del veicolo.

L’occupante del mezzo è riuscito autonomamente ad uscire dalla vettura attraverso un finestrino rimasto aperto. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni.