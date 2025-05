Auto si ribalta in via Don Minzoni: uomo trasportato in ospedale

Un incidente stradale con cause ancora da accertare si è verificato questa mattina a Bisceglie nei pressi della parrocchia di San Agostino. Alle ore 11 circa un 56enne di Bisceglie percorrendo via Don Giovanni Minzoni ha perso il controllo della sua Fiat 500 che ha urtato due auto, regolarmente parcheggiate, prima di ribaltarsi sul fianco sinistro. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie ed un’ambulanza che ha trasportato in codice verde l’uomo all’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.