Auto prende fuoco mentre percorre via Imbriani, zona messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Paura su via Imbriani questo pomeriggio quando un’auto ha preso fuoco sul tratto di strada a sud di Bisceglie.

Per cause ancora da accertare una Fiat Panda a metano guidata da una donna, mentre procedeva in direzione Molfetta, alle ore 17.30 circa ha preso fuoco all’altezza del civico 403 di via Imbriani. Prima la spia di un airbag ha segnalato un problema: la donna ha fermato l’auto per chiamare soccorso. Subito dopo il fumo ha avvolto il mezzo prima di prendere fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Barletta con una autobotte ed un fuoristrada che hanno prima sedato le fiamme e poi messo in sicurezza l’impianto a metano.

Presenti gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per ricostruire quanto accaduto e gestire il traffico venutosi a creare.