Auto prende fuoco in zona sant’Andrea, Vigili del fuoco sedano le fiamme / VIDEO

Una automobile ha preso fuoco nella mattinata di oggi, 26 giugno, nel quartiere sant’Andrea creando panico per alcune decine di minuti ai residenti in zona.

Il fatto è accaduto alle ore 12.15, quando una Ford Fiesta parcheggiata in via Carrara Lamaveta ha preso fuoco facendo innalzare un denso fumo nero. I residenti della zona hanno subito avvertito le forze dell’ordine con i Vigili del fuoco di Barletta che sono intervenuti per sedare le fiamme. Sul posto presenti anche i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e quelli della Polizia Locale. Via Carrara Lamaveta è stata bloccata al traffico per il tempo necessario all’intervento di spegnimento del mezzo ed alla sua messa in sicurezza.

Secondo una prima analisi pare che l’auto, parcheggiata da pochi minuti, abbia preso fuoco a causa di un malfunzionamento.