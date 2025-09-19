Auto a tutta velocità termina contro muretto di una abitazione, malviventi si danno alla fuga a piedi

Poteva avere conseguenze per l’incolumità di qualche passante l’incidente provocato da due persone a bordo di un’auto in via dei Comuni a Bisceglie.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 19 settembre, quando alle ore 14.40 una Fiat Punto, risultata poi rubata, con a bordo due uomini ha percorso a folle velocità la via che costeggia la scuola Don Tonino Bello. Nell’effettuare la manovra l’auto ha prima completamente sfondato il muretto di una abitazione per poi terminare la sua corsa contro una macchina parcheggiata. I due malviventi sono poi scappati a piedi abbandonando il mezzo. Fortunatamente in quel frangente non vi erano alunni o passanti altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Tenenza di Trani per avviare le indagini.