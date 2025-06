Auto a metano esplode nel centro di Bisceglie: ferito un 60enne

Momenti di paura nella mattinata di mercoledì 4 giugno a Bisceglie, dove un’auto alimentata a metano è esplosa in pieno centro cittadino. L’incidente si è verificato intorno alle ore 8:00 all’incrocio tra via XXIV Maggio e via Monte Grappa, a ridosso di abitazioni e attività commerciali.

Alla guida del veicolo vi era un uomo di 60 anni che, dopo la violenta esplosione, è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado al braccio e lievi bruciature al volto. È stato trasportato in ospedale dove attualmente si trova ricoverato in codice rosso.

L’auto, andata completamente distrutta, ha generato un forte boato che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Immediato l’intervento sul posto di una pattuglia della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta, che hanno isolato l’area.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. Al momento, fortunatamente, non si registrano altri feriti né danni significativi a strutture circostanti.