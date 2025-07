Auto a fuoco sulla 16 bis in territorio di Bisceglie, un ferito trasportato in ospedale

Un’auto ha preso fuoco nella tarda mattina di oggi, 15 luglio, sulla strada statale 16 bis nel territorio di Bisceglie.

Alle ore 13:10 circa l’auto, guidata da un 68enne di Trinitapoli, per cause ancora da accertare ha preso fuoco nel tratto di strada tra Trani Sud e Bisceglie Nord in direzione Bari.

Immediatamente sul posto è giunta un’ambulanza in servizio 118, i Vigili del Fuoco ed una pattuglia di Carabinieri. L’uomo è stato preso in consegna dal personale del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Bisceglie.