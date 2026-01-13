Auto a fuoco in via Togliatti, pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha caratterizzato la serata di oggi nel quartiere sant’Andrea a Bisceglie con una nube di fumo vista anche in altre zone della città.

L’allarme è scattato alle ore 19.15 circa quando le fiamme hanno avvolto un’automobile parcheggiata nella I Traversa Interna di via Palmiro Togliatti. Subito è scattato l’allarme da parte dei residenti con l’arrivo sul posto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e sedato le fiamme. Fortunatamente non risultano esserci feriti.