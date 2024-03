Atto vandalico nel sottopasso della stazione ferroviaria di Bisceglie

La stazione ferroviaria di Bisceglie è stata luogo di atti vandalici operati da sconosciuti la scorsa notte.

Secondo quanto si è appreso, il sottopasso è stato invaso da materiale presente all’interno degli estintori. Disagi per i passeggeri e i cittadini che questa mattina hanno avuto difficoltà nell’usare il sottopasso dello scalo ferroviario.

Nel corso della mattinata immediato il ripristino della zona con l’uso di una idropulitrice che ha ridato decoro alla zona. Secondo quanto si è appreso, quello di stanotte sarebbe il secondo atto vandalico commesso nel sottopasso sempre con la stessa modalità.

Un campanello d’allarme in città che va ad unirsi a quanto accaduto, sempre stanotte, in piazza don Milani con una recinzione divelta cosi come appreso dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.