Atto vandalico davanti a Misericordia, la denuncia di don Michele Barbaro: “Vero e proprio ordigno”

L’ennesimo atto vandalico nei pressi della parrocchia della “Misericordia”, davanti all’ambulatorio Epass, è stato segnalato sui social dal parroco don Michele Barbaro nella serata di ieri, giovedì 29 dicembre.

“A far letteralmente andare in frantumi il bidone grande della raccolta plastica non è stato un piccolo petardo né l’azione di piccoli ragazzi, ma un vero e proprio ordigno che posto all’interno del bidone genera un effetto bomba e l’azione di teppisti che girano per le nostre strade, senza un minimo di senso civico e con l’intento di far male e arrecare danni”, scrive don Michele.

“È pur vero che tali gesti sono sempre e solo quell’albero che cadendo fa rumore al cui fianco cresce una foresta fatta, invece, di tanti altri gesti lodevoli e belli compiuti da giovani/issimi carichi di entusiasmo e voglia di dare il meglio di loro stessi. Sono proprio questi ultimi a dirci quanto sia importante non perdere mai la speranza in un mondo migliore. Naturalmente ho segnalato il gesto vandalico alle forze dell’ordine, augurando loro un buon lavoro in vista del 31 dicembre”, si legge nel post del parroco.