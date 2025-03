Attività commerciale senza licenza ed in zona vietata, multe e sequestri a Bisceglie

Questa mattina, nel corso una operazione congiunta condotta da Polizia Locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, sono stati effettuati controlli finalizzati a contrastare il fenomeno di attività commerciale abusiva.

Gli agenti hanno sequestrato complessivamente 18 di casse di prodotti ortofrutticoli a tre rivenditori, uno dei quali esercitava l’attività commerciale senza essere in possesso della licenza amministrativa e due operavano in zone vietate alla vendita, tutti e tre in violazione del codice del Commercio (legge regionale 24/2015). Ai fruttivendoli che effettuavano la vendita in maniera irregolare saranno comminate sanzioni amministrative di 5.000 euro. La merce sequestrata è stata donata al centro diurno Villa Giulia e alla Caritas cittadina.

“Ringraziamo la Polizia Locale, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per l’attività che stanno svolgendo a tutela del rispetto della legge”, hanno osservato unanimemente il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore alla Polizia Locale, Antonio Belsito, e l’Assessore al Commercio, Onofrio Musco. “Operazioni di questo tipo, oltre ad andare nella direzione del rispetto delle regole, sono finalizzate a garantire pari condizioni per tutti nel commercio, salvaguardando quindi il principio di leale concorrenza tra gli operatori. Il commercio esercitato abusivamente, infatti, colpisce particolarmente i venditori onesti che pagano regolarmente le tasse anche a costo di pesanti sacrifici. E questo non è giusto”.