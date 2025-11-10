Assessore Di Pinto: “Rubati oltre 100 libri a Biblioteca Isolachenoncè, risposta è la solidarietà”

“Nei giorni scorsi, alla Biblioteca Isolachenoncè di Bisceglie sono stati rubati oltre 100 libri, frutto di un concorso e del lavoro di cura e passione di chi ogni giorno anima quel luogo”. Le rende noto l’Assessore Maurizio Di Pinto.

“Un gesto vile, che non colpisce solo una biblioteca – continua – ma l’intera comunità e la Cultura stessa, costringendo temporaneamente alla chiusura uno spazio che, grazie all’impegno di Rosa Leuci e del Presidio del Libro, è diventato un punto di riferimento per lo studio, la lettura e la condivisione”.

“Ma di fronte a un atto così meschino, la risposta è la solidarietà. È stato lanciato un appello pubblico per ricomprare i libri rubati: non servono donazioni in denaro, ma libri. Chi desidera contribuire può contattare direttamente Rosa Leuci e richiedere l’elenco dei titoli da ricomprare. Grazie di cuore – conclude l’Assessore Di Pinto – a chi vorrà aiutare a riportare la bellezza sugli scaffali di Isolachenoncè”.