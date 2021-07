Arrestato per spaccio 27enne biscegliese già ai domiciliari per lo stesso motivo

Durante la mattina di ieri, 5 luglio, i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno arrestato in flagranza di reato R.D., di anni 27, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di non modiche quantità di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, impegnati in una attività info-investigativa, finalizzata a una determinata e incisiva azione di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in questi ultimi periodi, la presenza di alcuni tossicodipendenti nella zona di via Europa. Proprio in detta strada, gli operanti avevano contezza dell’abitazione del 27enne, soggetto ben noto, poiché già arrestato lo scorso mese in quanto trovato all’interno di una cantinola, attrezzata in stile “Gomorra”, mentre smerciava stupefacenti di vario genere. In detta occasione il pusher veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

I militari hanno pertanto inteso fare un controllo all’arrestato domiciliare, constatando sin da subito una certa resistenza di costui nell’aprire la porta. Compresa la determinazione dei Carabinieri, R.D. si è visto costretto a cedere e permettere così l’accesso, tentando con alcuni espedienti di evitare il controllo dell’abitazione, ma senza successo. All’interno della camera da letto, il personale ha rinvenuto, su un tavolino debitamente attrezzato, 13 dosi di cocaina e altro stupefacente dello stesso tipo, pronto per essere suddiviso in dosi, per complessivi grammi 16,5, nonché due grammi di hashish. Inoltre è stato rinvenuto e sequestrato anche un bilancino elettronico e il necessario per confezionamento dello stupefacente, nonché 620,00 Euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.

In questa circostanza l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Trani, così come disposto dal P.M. di turno della Procura presso il Tribunale di Trani.