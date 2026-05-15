Un brutto episodio si è verificato lo scorso 13 maggio in via Fragata a Bisceglie, vittima un anziano aggredito da un gruppo di ragazzi.
Secondo quanto riferisce la nuora, l’uomo di 83 anni, alle ore 19.30 circa, «è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre si trovava per strada. L’anziano è stato spinto a terra in una pozzanghera e successivamente abbandonato, mentre gli aggressori si allontanavano ridendo”.
Dopo essere stato soccorso l’uomo è stato portato al pronto soccorso di Bisceglie riportando la frattura di un polso. Nella mattinata odierna i parenti del malcapitato 83enne andranno alle Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie per sporgere denuncia.
La nuova della vittima in un post, rivolgendosi al Sindaco ha chiesto di: “adottare i provvedimenti del caso, anche al fine di garantire maggiore sicurezza».