Anziana bloccata in casa in via Fragata, soccorsa dai Vigili del Fuoco

Una signora di 88 anni, residente in un appartamento di via Fragata, dove era rimasta bloccata, è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi dagli agenti della Polizia Locale, dai Vigili del Fuoco di Molfetta e dalla Misericordia Bisceglie in servizio 118. A dare l’allarme, alle ore 18 circa, è stata la badante, che aveva inutilmente provato ad entrare nell’abitazione, la cui porta d’ingresso era stata chiusa a chiave. L’anziana donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe caduta nel suo appartamento al primo piano, rimanendo a terra senza la possibilità di alzarsi o di chiedere aiuto. Gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Molfetta sono riusciti ad introdursi nell’abitazione dal balcone e ad aprire la porta d’ingresso dall’interno. Un’ambulanza della Misericordia Bisceglie in servizio 118 è intervenuta per prestare soccorso alla signora. La donna, vigile ma visibilmente sofferente, è stata trasportata all’ospedale “Bonomo” di Andria.