Angarano: “Positivo Comandante Polizia Locale, dati generali stabili”

“Oggi si è avuta la conferma della positività del Comandante della Polizia Locale di Bisceglie, a cui va la nostra vicinanza”. A renderlo noto è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Già ieri è stata effettuata la sanificazione del Comando di Polizia Locale e tutto il personale della Polizia Locale sarà immediatamente sottoposto a tampone, così come il personale della Ripartizione nella quale era emerso un caso di positività nei giorni scorsi”.

“Nella nostra Città, ad ora, ci sono 72 persone positive e 102 in quarantena domiciliare – riferisce il primo cittadino – a fini cautelativi essendo stati individuati dalla Autorità sanitarie come contatti stretti di cittadini risultati positivi. I dati nella nostra Città sono quindi sostanzialmente stabili rispetto all’ultimo aggiornamento, con una diminuzione delle persone in isolamento fiduciario. Questo però non deve assolutamente indurci ad abbassare la guardia”.

“È evidente che il virus stia circolando con sempre maggiore incidenza nelle nostre Comunità. La situazione richiede la massima collaborazione collettiva. In gioco c’è la nostra salute – conclude Angarano – e quella delle persone a cui vogliamo bene. Per favore, rispettiamo scrupolosamente e rigorosamente le regole”.