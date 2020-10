Angarano: “Positivi in città sono 62, rispetto a ieri 13 negativizzati”

“Cari Concittadini, dopo un’altra giornata molto intensa, facciamo il punto sull’andamento del contagio nella nostra Città. Ad ora i positivi sono 62 dei quali 10 ricoverati, quindi la buona notizia è che rispetto a ieri 13 nostri concittadini si sono negativizzati”. La notizia positiva giunge dal sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Il numero delle persone in isolamento domiciliare a fini preventivi è salito a 238 a causa dell’inserimento nell’elenco dell’intera Comunità di Villa Giulia – fa sapere il primo cittadino – di tutti gli alunni e i docenti della classe di scuola secondaria di primo grado “Battisti-Ferraris” nel plesso Sergio Cosmai ove si è registrato un caso di positività”.

“La dirigente scolastica ha disposto la chiusura del plesso (per la parte occupata dalla scuola media) da giovedì 15 ottobre a martedì 20 ottobre 2020 (leggi qui), sia per effettuare la sanificazione degli ambienti, sia per la mancanza di docenti posti in quarantena e non sostituibili. Infatti, vi erano già dei docenti in isolamento per il precedente caso di positività”.

“È evidente la necessità di accorciare i tempi di attesa di esecuzione e processamento del tampone per favorire un ritorno a scuola in sicurezza quanto più immediato possibile, sia di insegnanti che di alunni. E proprio in questo senso c’è la seconda buona notizia di oggi: la Asl Bt coordinata dal Direttore Generale Alessandro Delle Donne ha confermato il protocollo scolastico che prevede l’esecuzione di test rapidi in punti prestabiliti per velocizzare la tempistica della refertazione e agevolare, in caso di negatività, il rientro a scuola di docenti, alunni e personale ATA. Soluzione auspicata al termine della riunione di ieri del Coc con i dirigenti scolastici e il Dott. Luigi Nigri”.

“I test rapidi forniscono l’esito in circa 15 minuti – dichiara Angarano – e questo rende molto più agevole la certificazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Tutte le informazioni dettagliate saranno fornite dalle Autorità Sanitarie. La ripresa delle scuole è stata il frutto di uno sforzo e un impegno imponente per le Istituzioni, per le famiglie e per gli alunni. È normale che ci siano problemi in uno scenario inedito come quello attuale, ma vanno affrontati: la scuola è una #priorità assoluta per l’Italia e per il futuro di intere generazioni”.

“Continuiamo a fare squadra, ad essere uniti per fronteggiare questa seconda ondata di contagi. Rispettiamo le regole, innanzitutto l’uso della mascherina – conclude il sindaco di Bisceglie – il rispetto del distanziamento e l’igiene accurata e costante delle mani”.