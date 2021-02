Angarano: “Positivi in città sono 175, dalla prossima settimana al via vaccinazione per over 80”

“L’andamento del contagio nella nostra Città continua ad essere in leggera diminuzione, in linea con il trend degli ultimi aggiornamenti. I positivi al momento sono circa 175”. Notizie positive giungono dal sindaco Angelantonio Angarano in merito al numero dei casi positivi al covid a Bisceglie. “Sul fronte della campagna vaccinale, come comunicatoci dalla Asl Bt – continua il primo cittadino – che sta organizzando e seguendo le operazioni sul territorio, è stata completata la somministrazione (sia prima dose sia richiamo) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. Anche i medici di medicina generale e i pediatri di libera sono stati sottoposti ad entrambe le dosi di vaccino”. “In questi giorni è la volta dei dentisti e, nella settimana prossima, dei farmacisti. Dal 22 febbraio la Asl Bt inizierà anche su Bisceglie la vaccinazione degli over 80. Come Amministrazione – conclude Angarano – abbiamo offerto la nostra disponibilità a tutto ciò che potrebbe essere di supporto alle operazioni”.

