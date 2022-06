Angarano: “Imbecilli hanno imbrattato piazza tre Santi, questi episodi non ci fermano”

“La polizia Locale e le forze dell’ordine stanno indagando sul caso di alcuni imbecilli che hanno imbrattato piazza tre Santi, nel centro storico. Così quando saranno beccati faremo pagare loro i danni. E se qualcuno pensa di sfregiare il patrimonio pubblico e di poterla fare franca, gli faremo cambiare idea”. A parlare con toni duri in una nota è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Nel centro storico investiremo un milione e mezzo di fondi PNRR per aumentarne il decoro – afferma – abbiamo sostituito l’illuminazione pubblica non solo per donare nuova luce a vie, chiese e palazzi storici ma anche per aumentare la sicurezza. Abbiamo potenziato la videosorveglianza, applicato disposizioni per avere maggiore ordine e meno auto. Sistemeremo le basole per renderle più sicure. Sempre più iniziative, anche durante questa estate, sono finalizzate a far vivere e popolare il centro storico”.

“Non saranno questi episodi di vandalismo a fermarci. Non consentiremo di vanificare gli sforzi compiuti per migliorare la nostra Città. Quando impareremo tutti a considerare Bisceglie casa nostra – conclude Angarano – vivremo certamente in una Città migliore”.