Angarano: “I concittadini positivi sono 386, oltre 11mila le vaccinazioni somministrate”

“Oggi comincio il report dai dati molto significativi che riguardano i vaccini, la nostra via d’uscita dalla pandemia. Cifre emblematiche che rendono onore all’eccellente lavoro che medici e operatori sanitari stanno svolgendo da diversi mesi. Al momento i concittadini complessivamente vaccinati sono 8.368, dei quali 2.820 hanno già ricevuto la seconda dose, per un totale di 11.188 somministrazioni su biscegliesi”. Sono le prime dichiarazioni del sindaco Angelantonio Angarano in merito agli aggiornamenti sulle vaccinazioni in città.

“Dati incoraggianti che fanno capire come Bisceglie sia sulla strada giusta e che motivano tutti a continuare così. Secondo il calendario già programmato dalla Asl Bt, il PalaCosmai è pronto ad essere aperto ininterrottamente, tutti i giorni – fa sapere il primo cittadino – da lunedì 19 aprile sino al 16 maggio (con la sola esclusione del 25 aprile). Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, dunque, si potrà continuare speditamente nella campagna vaccinale di massa grazie all’encomiabile operato del personale vaccinatore dell’Ufficio Igiene di Bisceglie e del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt e di operatori sanitari volontari, con il supporto organizzativo e logistico del Coc, della Protezione Civile e dei tanti volontari sul campo ogni giorno”.

“Probabilmente grazie anche all’avanzare veloce della campagna vaccinale stiamo riuscendo a contenere la curva epidemiologica, benché la situazione resti ancora preoccupante e richieda ancora la massima prudenza da parte di tutti. Al momento i cittadini positivi sono infatti 386 – dichiara Angarano – in linea con l’andamento dell’ultimo mese e mezzo, dei quali 40 ricoverati in ospedale e 346 in isolamento domiciliare. A loro va la nostra vicinanza e l’augurio di pronta guarigione”.

“L’ottimismo, la fiducia e la speranza negli occhi dei tanti concittadini che stanno ricevendo il vaccino sarà benzina nel motore della nostra macchina della salute, il PalaCosmai, per sconfiggere giorno dopo giorno questa maledetta pandemia”.