Angarano: “Dipendente comunale risultato positivo al Covid”

“Un dipendente comunale è risultato positivo al Covid, per cui domani la ripartizione in cui lavora il funzionario resterà chiusa per la sanificazione e per i prossimi tre giorni tutti i suoi colleghi lavoreranno in smart working a scopo cautelativo”. A rendere nota la notizia è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Al momento nella nostra Città ci sono 51 positivi, quindi ci sono stati altri cittadini che si sono negativizzati rispetto all’ultimo aggiornamento. Una notizia che ci infonde ottimismo – dichiara il primo cittadino – ma che allo stesso tempo ci sprona ad andare avanti uniti, con la massima cautela e prudenza. Le persone in isolamento domiciliare perché individuate come contatti stretti dalle Autorità Sanitarie sono 201“.

“Oggi durante la riunione in videoconferenza con il prefetto della Bat, gli altri sindaci della provincia e il Direttore generale della Asl Bt ho ribadito l’importanza di reperire la disponibilità di strutture alberghiere che possano ospitare le persone in isolamento per ridurre il pericolo che il contagio possa trasmettersi nel nucleo familiare delle persone positive, uno dei rischi maggiori, e contenere così la diffusione del virus”.

“Un’altra buona notizia di oggi è che il “protocollo scuola” sottoscritto tra Pediatri e Asl Bt sta funzionando. Il primo caso sul quale è stato sperimentato è relativo alla positività, riscontrata nei giorni scorsi, di un alunno (che era già in isolamento) della scuola secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi”. I suoi docenti e i suoi compagni già in questi giorni sono stati convocati per effettuare il tampone e, nel caso di negatività, potranno già tornare a scuola in sicurezza. Così come è stato previsto per i bimbi ed i ragazzi di Villa Giulia“.

“A tal riguardo – continua – un pensiero lo rivolgiamo alle suore francescane alcantarine che con dedizione e instancabile tenacia collaborano a costruire il futuro della nostra Comunità. Il loro impegno è prezioso e deve riprendere quanto prima. Esprimiamo loro vicinanza, solidarietà e affetto: guarite presto e tornate presto a prendervi cura dei giovani della nostra Città, del loro e del nostro futuro”.

“Ultima informazione: siamo al lavoro per l’organizzazione degli ingressi al cimitero in sicurezza nei prossimi giorni e in occasione della Commemorazione dei defunti. A breve vi daremo ulteriori aggiornamenti”.

Vi esorto ancora una volta a rispettare le #regole, ad indossare la mascherina e osservare il distanziamento sociale per proteggere la nostra salute e quella delle persone a cui vogliamo bene.