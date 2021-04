Angarano: “Cittadini positivi sono 375, domani partono 7 giornate intensive di vaccinazioni “

“Sul fronte dell’andamento epidemiologico la situazione resta preoccupante anche se sostanzialmente stabile rispetto agli aggiornamenti della scorsa settimana e di due settimane fa. Al momento i cittadini positivi sono 375, dei quali 331 in isolamento domiciliare e 44 ricoverati in ospedale”. Questi i dati riguardanti la pandemia a Bisceglie, resi noti dal sindaco Angelantonio Angarano.

“Le notizie incoraggianti arrivano sul fronte dei vaccini. Domani partono infatti 7 giornate intensive di vaccinazioni al PalaCosmai – fa sapere il primo cittadino – per quella che si potrebbe definire la prima, continuativa ‘settimana della salute’ nel nostro punto di vaccinazione popolare presso il PalaCosmai. Nei prossimi tre giorni (8, 9 e 10 aprile) si somministreranno circa 1500 vaccini tra prime e seconde dosi, dei quali la gran parte riservati agli anziani. Questo consentirà di concludere tutti i 3580 over 80 che si erano prenotati. Così nei giorni 12, 13, 14 e 15 aprile si potrà cominciare speditamente a vaccinare i cittadini nella fascia d’età 79-70 anni”.

“Una decisa accelerazione consentita dalle forniture dei vaccini, con l’auspicio che si possa continuare a correre veloce, sempre più veloce, con l’infaticabile e prezioso lavoro di tutte le dottoresse e i dottori del Dipartimento di prevenzione e dell’Ufficio igiene di Bisceglie, unitamente alle loro equipe. E con il supporto organizzativo e logistico del Centro Operativo Comunale, della Protezione Civile e di tutti i volontari impegnati al PalaCosmai. Un lavoro in sinergia – conclude Angarano – ache vede tutti collaborare con professionalità, passione, determinazione e umanità in questa campagna vaccinale che rappresenta la via d’uscita dall’incubo della pandemia”.