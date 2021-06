Angarano: “Biscegliesi vaccinati almeno con prima dose sono oltre 30mila”

“Quella appena trascorsa è stata un’altra settimana significativa nell’andamento della campagna vaccinale nella nostra Città, con alcune giornate in cui si sono toccate punte di 800 vaccinazioni giornaliere al PalaCosmai”. A dichiararlo è il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Finora i biscegliesi vaccinati almeno con la prima dose sono complessivamente 30275 (il 61% della popolazione dai dieci anni in su), dei quali 13944 hanno già ricevuto la seconda dose, per un totale di 49886 inoculazioni effettuate su nostri concittadini”.

“Da domani, forniture di vaccini permettendo – sottolinea il primo cittadino – comincerà un’altra settimana con un calendario molto fitto che prevede poco meno di 4mila somministrazioni tra prime e seconde dosi. Visto che saranno giornate molto impegnative e calde, per evitare disagi, lunghe attese e supportare l’encomiabile lavoro di medici e infermieri, protezione civile e volontari, è strettamente indispensabile rispettare giorni e orari di prenotazione”.

“Collaboriamo insieme con buon senso per un obiettivo comune. Il vaccino è la nostra arma per sconfiggere la pandemia. Chi non si è ancora prenotato – conclude Angarano – lo faccia ed esortiamo chi non ha effettuato il vaccino a farlo”.