Angarano: “Andamento contagio in città in leggerissima risalita”

“L’andamento del contagio è in leggerissima risalita. I cittadini positivi sono attualmente circa 200, una ventina in più rispetto all’ultimo aggiornamento“. A parlare è il Sindaco Angelantonio Angarano nell’aggiornamento sui casi in città.

“Dopo un trend in costante diminuzione negli ultimi mesi e stabile nelle ultime settimane, il contagio è tornato a correre soprattutto negli ultimi giorni. Così, benché l’aumento dei positivi sia al momento contenuto – dichiara – serve a farci capire ancora una volta che la partita con il Covid non è affatto vinta e che i nostri comportamenti devono continuare ad essere assolutamente orientati alla massima prudenza e responsabilità”.

“Nel frattempo continua la campagna vaccinale con la disponibilità del PalaCosmai per accelerare quanto più possibile le procedure e mettere in sicurezza quanto prima la popolazione. Sabato scorso, con la collaborazione della Asl Bt, del Dipartimento di Prevenzione e dell’Ufficio igiene, è stato possibile iniettare il siero a 421 persone tra personale scolastico, farmacisti e volontari di Protezione Civile. Una giornata che ci ha infuso ottimismo e speranza – prosegue il Sindaco – ci ha consentito di vedere squarci di luce nel buio del tunnel rappresentato da questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite”.

“Bisogna continuare così. Sabato prossimo, 6 marzo, si effettuerà un’altra giornata di vaccinazioni di massa, sempre al PalaCosmai. Sarà così possibile completare il personale delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e cominciare con il personale delle scuole secondarie di secondo grado, che sarà completato la prossima settimana – conclude Angarano – quando, secondo le priorità stabilite dalle Autorità Sanitarie, si dovrebbe procedere anche con il personale delle scuole paritarie, degli asili nido privati e delle ludoteche”