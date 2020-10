Angarano: “Ad oggi i positivi in citta sono 62, stiamo valutando misure restrittive”

“Cari Concittadini, abbiamo terminato poco fa una riunione del Centro operativo Comunale (Coc) per fare il punto sull’andamento della pandemia nella nostra Città sia sotto il profilo sanitario che quello sociale. Continuiamo quindi a lavorare senza limiti di giorni e orari, con la massima attenzione, con l’obiettivo comune di tutelare la salute pubblica”. Sono le parole giunte in serata da parte del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che poi ha dato un aggiornamento sui casi in città.

“Ad oggi i positivi sono 62, dei quali 9 ricoverati. Le persone in isolamento domiciliare a fini cautelativi – continua – sono al momento 169 perché individuati come “contatti stretti” di positivi dalle Autorità sanitarie che giornalmente effettuano le indagini epidemiologiche necessarie per contenere la diffusione del virus limitando il potenziale rischio di focolai”.

“Visti i numeri in aumento, con gli altri sindaci della provincia, in raccordo con la Prefettura – dichiara Angarano – stiamo vagliando altre misure più restrittive per affrontare l’aumento dei contagi. Vi aggiornerò ad inizio settimana”.

“Intanto vi ricordo le regole essenziali per contrastare al meglio il Coronavirus: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro e lavarsi frequentemente le mani. Serve il contributo di tutti, con buon senso, per essere più forti. Insieme, guardiamo avanti con fiducia e responsabilità”.