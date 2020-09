Angarano: “A Bisceglie attualmente sono 48 i casi postivi al Covid”

“A Bisceglie ci sono 48 casi positivi legati al Covid-19, di questi 4 sono ricoverati in ospedale, mentre sono 101 le persone in quarantena”. A dichiararlo è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano nel consiglio comunale in corso di svolgimento questo pomeriggio.

“Alcuni dei casi sono legati a coloro i quali hanno preso parte ad una gita – continua il primo cittadino – ma la situazione va monitorata in tutta la città senza abbassare la guardia e rispettando le regole base del distanziamento”.