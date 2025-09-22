Allarme questa mattina: cede parte di luminaria in via Nazario Sauro

Momenti di paura alle prime ore di questa mattina in via Nazario Sauro quando parte della struttura della luminaria presenti in zona ha in parte ceduto.

L’allarme alla Polizia Locale di Bisceglie è giunto alle ore 8:00 circa. Un palo delle luminarie installate lo scorso weekend in occasione de “La Notte dei Sospiri” ha ceduto in parte, ma i rinforzi dati alla struttura e posti preventivamente in fase di allestimento dagli addetti ai lavori hanno evitato il peggio.

Fortunatamente non vi sono stati danni e prontamente gli organizzatori dell’evento che si è tenuto lo scorso 20 settembre hanno immediatamente provveduto a far giungere sul posto personale qualificato per rimettere in sicurezza la zona.

Resta da capire quali siano state le cause del cedimento, la presenza di telecamere in zona potrebbero aiutare a ricostruire la dinamica.